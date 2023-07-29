هيئة أبناء العرقوب: لتصويب الموقف اللبناني بشأن الحدود البرية

طالبت هيئة أبناء العرقوب في بيان، اليوم السبت، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، باستدعاء ممثلة لبنان بالوكالة في الأمم المتحدة المستشارة جان مراد والتحقيق معها بشأن المواقف التي أطلقتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي.

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وأكدت الهيئة أنّ أي موقف يصدر عن أي جهة رسمية مهما كان موقعها بشأن ترسيم الحدود البرية، يعتبر بمثابة أكثر من خيانة وطنية خصوصاً عندما يتحدث عن ترسيم لحدودنا المرسمة منذ العام 1923.

كذلك، شدّدت الهيئة على ضرورة وضع حدّ لكل المواقف الارتجالية التي تطلق في هذا المجال والتي أقل ما يقال فيها، إنها تعبر عن تنازل عن الحقوق من قبل من يفترض بهم حماية هذه الحقوق والدفاع عنها، مطالبة الحكومة بضرورة تصويب الموقف الرسمي اللبناني من خلال التأكيد على حقوق لبنان البرية الثابتة والعمل على استرجاعها كاملة وليس الدخول في بازار المساومة وترسيم المرسم.