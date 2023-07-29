"تحدّ كبير".. ماذا يجري بين نواب "التغيير"؟

ذكرت المعلومات أنَّ إتصالاتٍ تكثفت مؤخراً بين عددٍ من نوّاب التغيير بغية إصدار موقفٍ واضحٍ يرفض تشريع مجلس النواب لخطوة إستخدام نواب حاكم مصرف لبنان أموال الإحتياطي الإلزامي الموجود في البنك المركزي، وذلك عقب إنتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة.

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ولفتت المصادر إلى أنَّ "عرّاب" ذاك الرفض المطلق لتلك الخطوة كان النائب وضّاح الصادق، فيما تبين أنَّ النواب التغييرين الآخرين تلقوا رسائل مباشرة من ناشطين مقربين منهم تدعوهم إلى عدم الموافقة أبداً على الأمر المطروح، باعتبار أنَّ الإحتياطي الإلزاميّ هو أموال خاصّة ولا يمكن للمصرف المركزي التصرّف بها كما يحلو له.