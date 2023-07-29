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لبنان
الخطيب: التوافق في لبنان يجعلنا نخرجُ من الأزمة سريعاً
Lebanon 24
29-07-2023
|
05:54
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أحيت الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية ذكرى العاشر من المحرم في باحة الكلية العاملية في رأس النبع، في حضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب محمد خواجة، وممثل رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، النائب ملحم خلف، وعدد من المديرين العامين وكبار العسكريين والقضاة وشخصيات سياسية وفكرية وإعلامية وأساتذة جامعات وهيئات شبابية وأهلية وثقافية وجمع من المؤمنين.
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وألقى الخطيب كلمة قال فيها: "في ذكرى عاشوراء الذي يؤخذ في أحد أهم أبعاده مظهرا من مظاهر وحدة الأمة في الشكل والمضمون ، أما في الشكل فهو إجتماع وإجماع للأمة على تعظيمها واحترامها لعترة رسول الله من خلال سبطه الحسين وإحياء ذكرى شهادته، وأما في المضمون فهو إجماع الأمة على التمسك بأهم هدف من أهداف عاشوراء وهو وحدة الأمة وصلاحها كمبدأ إلهي".
أضاف: "إن وحدة الموقف الإسلامي اليوم كما الأمس ضرورة وطنية لضمان وحدة لبنان أرضا وشعبا والخروج من أزماته التي يتخبط فيها. للخروج من الأزمة الحالية سريعا نحتاج إلى التوافق وليس إثارة الساحة بهذا الجدل لتأمين انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة يقوم رئيس الجمهورية العتيد بإدارة حوار بين القوى السياسية للتوصل إلى الإتفاق حول الإستراتيجية الدفاعية وتطبيق الإصلاحات التي نص عليها اتفاق الطائف. وإن إنقاذ لبنان الفعلي الذي يؤمن السلام والاستقرار الدائمين هو تبني اللبنانيين النظام القائم على المواطنة الذي يساوي بين اللبنانيين جميعا في الحقوق والواجبات وأن نخرج من المشاريع الطائفية الخاصة إلى مشروع الدولة دولة المواطنة لننقذ أنفسنا وطوائفنا وبلدنا. وإنساننا المعذب والمستهدف بطوائفه وبقيمه بالفساد الأخلاقي وتعميم ثقافة الإنحلال والشذوذ الجنسي التي تقوم بها بعض جمعيات N.G.O’s وتشجع عليها بدفع مالي باستغلال الأوضاع المادية الخانقة والأزمات الإجتماعية".
وختم: "رسالة عاشوراء ورسالة الإمام الحسين والشهداء في اليوم العاشر من المحرم هي رسالة الحق والإنصاف والعدالة والإصلاح والقيم الإنسانية والأخلاقية".
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