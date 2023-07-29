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لبنان

طوفتان للجيش تتوجهان إلى اليونان.. ما هي مهمتهما؟

Lebanon 24
29-07-2023 | 06:06
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 29 /7 /2023، انطلقت طوافتان من نوع “PUMA” تابعتان للقوات الجوية من مطار حامات وعلى متنهما مجموعة قوامها ١٣ عنصرًا تضم ضباطًا ورتباء وفنيين، وتوجهتا إلى مطار عسكري في جزيرة رودوس-اليونان لتنفيذ مهمة مؤازرة السلطات اليونانية في إطفاء حرائق.
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