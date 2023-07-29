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لبنان
دفاع هانيبال القذافي: دخل مرحلة الخطر
Lebanon 24
29-07-2023
|
06:57
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أكد دفاع هانيبال القذافي، نجل ِالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، عن تدهور صحته في السجن ودخوله في مرحلة الخطر، حيث رُفض نقله للعناية المركزة بعد انخفاض حاد في نبضه.
وحمل دفاع هانيبال كافة الجهات المختصة المسؤولية عن سلامته مطالبا بالتدخل للإفراج عنه. (العربية)
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