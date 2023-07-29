تدابير سير بمناسبة إقامة "ماراتون الجبل"

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:بتاريخ30-7-2023 سيقام "ماراتون الجبل"، وهو نشاط رياضي-سياحي-بيئي، سيشارك فيه عدد كبير من الطلاّب والزائرين والرياضيين اللبنانيين والأجانب.لذلك سيتم إتخاذ تدابير السير التالية:أولا: منع مرور السيارات على المسالك التالية اعتباراً من الساعة 8،00 صباحاً من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، وسيتم تحويل السير إلى الطرقات الفرعية:الطريق العام عين وزين مروراً بالجديدة بقعاتا - السمقانية أمام مدارس العرفان وصولاً إلى سنتر التشويس، ثم رجوعاً من خلف سنتر التشويس باتجاه جامعة الـ " MUBS" (أوتيل الريف سابقاً)، سوق بقعاتا بالكامل، ساحة عين وزين من جميع الاتجاهات، سوق بقعاتا من الاتجاهين، بقعاتا مفرق عين وزين، ساحة الشهداء، دوار بيت الدين باتجاه السمقانية.ثانيًا:- تبقى طريق الصليب مفتوحة باتجاه الشوف الأعلى.- تبقى طريق مسكيفي مفتوحة باتجاه كفرنبرخ والباروك- تبقى طريق بيت الدين وبعقلين مفتوحة.يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.