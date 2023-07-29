قبلان: بلدنا سيبقى قوياً بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي

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وتوجه المفتي قبلان الى اللبنانيين بالقول: "سيبقى بلدنا قوياً بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي وتضحيات مقاومته التي تشكل اليوم ركيزة عظمى باستراتيجية حماية لبنان، والمطلوب حماية القرار السياسي للبنان، ومفتاح حماية لبنان يمر بتسوية رئاسية حكومية وطنية بحجم طائفة الله في هذا البلد".وتابع: "ولأن اليوم يوم مجد الدم السماوي، فإننا نؤكد قيمة لبنان ككيان سياسي وقوة مقاومة وشراكة وطنية ودولة مركزية جامعة، وخيارنا الوقوف بجانب الحق الوطني وخصومتنا مع كل كيان ظالم ومستبد بهذا العالم، وبهذا المجال نؤكد نصرتنا للقضية الفلسطينية وعداوتنا المطلقة للكيان الصهيوني وتمسكنا الأبدي بالمقاومة كخيار سيادي".وختم: "ندين كل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونحذر من لعبة الأمم، وندعو الدول الإسلامية لوقفة كرامة تليق بالقرآن، وليفهم العالم أننا أمة مستعدة للتضحية بكل من شيء من أجل القرآن العظيم، والعهد إباء وحق وعدل وعيش مشترك وشراكة وطنية وثبات مطلق للدفاع عن قضايا كل المعذبين بالأرض سيما قضية لبنان العزيز".