Advertisement

لبنان

قبلان: بلدنا سيبقى قوياً بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي

Lebanon 24
29-07-2023 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1092388-638262365747097990.png
Doc-P-1092388-638262365747097990.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحيا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، ذكرى العاشر من محرم الحرام في دار الإفتاء الجعفري.

وتوجه المفتي قبلان الى اللبنانيين بالقول: "سيبقى بلدنا قوياً بوحدته الوطنية وسلمه الأهلي وتضحيات مقاومته التي تشكل اليوم ركيزة عظمى باستراتيجية حماية لبنان، والمطلوب حماية القرار السياسي للبنان، ومفتاح حماية لبنان يمر بتسوية رئاسية حكومية وطنية بحجم طائفة الله في هذا البلد".
Advertisement

وتابع: "ولأن اليوم يوم مجد الدم السماوي، فإننا نؤكد قيمة لبنان ككيان سياسي وقوة مقاومة وشراكة وطنية ودولة مركزية جامعة، وخيارنا الوقوف بجانب الحق الوطني وخصومتنا مع كل كيان ظالم ومستبد بهذا العالم، وبهذا المجال نؤكد نصرتنا للقضية الفلسطينية وعداوتنا المطلقة للكيان الصهيوني وتمسكنا الأبدي بالمقاومة كخيار سيادي".

وختم: "ندين كل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونحذر من لعبة الأمم، وندعو الدول الإسلامية لوقفة كرامة تليق بالقرآن، وليفهم العالم أننا أمة مستعدة للتضحية بكل من شيء من أجل القرآن العظيم، والعهد إباء وحق وعدل وعيش مشترك وشراكة وطنية وثبات مطلق للدفاع عن قضايا كل المعذبين بالأرض سيما قضية لبنان العزيز".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:45 | 2023-07-29
08:44 | 2023-07-29
08:38 | 2023-07-29
08:15 | 2023-07-29
08:06 | 2023-07-29
07:23 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website