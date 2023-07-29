المكاري: لبنان لن يتخلى عن دوره الأممي الإنساني في مساعدة ودعم الدول المنكوبة

غرد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عبر "تويتر": "بالأمس ، مدت مؤسسة الجيش اللبناني يد العون لتركيا في كارثتها الطبيعية الاليمة. اليوم، توجهت طوافتان للقوات الجوية اللبنانية من مطار حمات إلى مطار عسكري في جزيرة رودوس اليونانية لمؤازرة السلطات في إطفاء الحرائق. في ذلك تأكيد على أن لبنان، رغم ظروفه الصعبة وبكل الأوقات، لن يتخلى عن دوره الأممي الإنساني في مساعدة ودعم الدول المنكوبة، ولو بامكانياته المتواضعة".

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