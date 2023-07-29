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لبنان
هذا ما ستشهده طرقات النبطية يومي الأحد والثلاثاء
Lebanon 24
29-07-2023
|
08:44
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقــوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البــلاغ التالــي:
بتاريخي 30-07-2023 و01-8-2023، واستكمالًا للتدابير المتّخذة لإحياء ذكرى عاشوراء، سيتمّ تنظيم مسيرات راجلة في شوارع مدينة النبطيّة قادمة من القرى المجاورة، وستنتهي بإحياء مجالس عزاء في النادي الحسيني- النبطيّة، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين، لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
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أولاً: منع مرور ووقوف السيّارات، اعتباراً من الساعة 11:00 وحتّى الانتهاء من التاريخين المذكورين أعلاه في شوارع مرجعيون، والسراي، والصبّاح، وفقيه في النقاط الآتية: تمثال الصبّاح، والسرية القديمة، ومفرق المدرسة الإنجيليّة، ومحلّات أمين قميحة، وتقاطع شارع فقيه حيّ البياض، ومحيط النادي الحُسيني.
ثانيًا: تحويل السير من النقاط الآتية: مثّلث دار المعلّمين، ومحطّة جبل عامل، ومفرق نادي الشقيف، وتمثال الصبّاح، والجانتينا، واستراحة نانا، إلى خارج مدينة النبطيّة.
ثالثًا: يُمنع إطلاق الطائرات المسيّرة في أجواء مدينة النبطيّة ومحيطها إلّا بعد الاستحصال على موافقة من الجهات المختصّة.
رابعًا: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية ان يحوّلوا مسار سيّاراتهم بما لا يؤدّي إلى دخولهم مدينة النبطيّة.
لذلـك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام، علما أن رافعات قوى الأمن ستعمل على رفع السيارات المخالفة.
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