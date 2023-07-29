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لبنان

سماع صوت إنفجار قويّ على أوتوستراد طرابلس... ما طبيعته؟

Lebanon 24
29-07-2023 | 10:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الصوت القويّ الذي سُمع على أوتوستراد طرابلس، ناتج عن انفجار إطار شاحنة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات.
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طرابلس

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