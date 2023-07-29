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لبنان

"رسالة".. كيف قرأ الإعلام الإسرائيلي خطاب نصرالله اليوم؟

Lebanon 24
29-07-2023 | 11:14
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تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية إلى خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى إحياء مراسم العاشر من محرم، اليوم السبت.

وقال محلل الشؤون العسكرية في موقع "واللا" الإسرائيلي أمير بوحبوط، إنّ نصرالله "يواصل تسخين الحدود، والحفاظ على الاحتكاك مع إسرائيل"، وأضاف: "لم نشكّ أبداً في وقوف حزب الله إلى جانب الفلسطينيين، ليس فقط في الضفة الغربية، بل أيضاً في لبنان من خلال دعم أعمالهم".
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من جهته، ركز حيزي سيمنطوف، مراسل الشؤون العربية في "القناة 13" الإسرائيلية، على تفصيل أنّ "حزب الله في لبنان لن يتردد، وسيكون مستعداً لأي تطور أو مواجهة".

كذلك، تطرق موقع "القناة 12" الإسرائيلي، إلى النقطة نفسها، وقال: "قبيل النقاش المقرر غداً بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وكبار مسؤولي المؤسستين الأمنية والعسكرية حول لبنان، تطرق نصرالله إلى الأحداث على الحدود، وأشار بأصابع الاتهام إلى إسرائيل".

بدوره، ذكر موقع "واللاه"، أنّ خطاب السيد نصر الله يبدو رسالة إلى صناع القرار في "إسرائيل"، حين حذّر من "الأفعال الغبية والخيارات الخاطئة، وقال نحن مستعدون وسنكون مستعدين ضد أي خيار، وسنتعامل مع أي خطأ".

وكان نصرالله تحدث، اليوم السبت خلال مناسبة العاشر من مُحرم، عن الأحداث الأخيرة عند الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وأكد أنّ "لبنان هو المعتدى عليه، وكيان العدو ما يزال يحتل جزءاً من أرضنا".

وذكّر بأن العدو الإسرائيلي أعاد في الأسابيع الماضية احتلال جزء من بلدة الغجر، "وبكل وقاحة يتحدث عن استفزازات المقاومة على الحدود".

كذلك، هدّد السيد نتنياهو ومعه قادة الكيان، قائلاً: "انتبهوا من أي حماقة، لأن المقاومة في لبنان لن تتهاون ولن تتخلى عن مسؤولياتها في الحماية أو الردع، وستكون جاهزة لأي خيار، ولمواجهة أي خطأ أو حماقة". (الميادين نت)
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