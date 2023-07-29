Advertisement

لبنان

أشخاصٌ ملثمون يظهرون في الضّاحية.. إليكم صورهم عن قُرب!

Lebanon 24
29-07-2023 | 11:23
A-
A+
Doc-P-1092442-638262523415337244.jpg
Doc-P-1092442-638262523415337244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً جديدة توثق الإنتشار الأمني والعسكري لعناصر "حزب الله" في منطقة الضّاحية الجنوبية، اليوم السبت، خلال مسيرة العاشر من مُحرّم.
 
Advertisement
فبعد الصور التي أظهرت "قناصة الحزب" المنتشرة على المباني في المنطقة التي غصّت بآلاف المشاركين في المسيرة العاشورائيّة المركزية، جرى نشرُ صورة أخرى لعناصر قيلَ أنها تابعة لفوج الهندسة في الحزب، في حين جرى تعميم لقطة أخرى لعنصرين يركبان دراجتين ناريتين، وقد كانا بلباسٍ خاص ولافتٍ جداً.
 
وفي ما يلي الصور الجديدة الخاصة بإنتشار عناصر الحزب في الضاحية اليوم:
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:12 | 2023-07-29
15:09 | 2023-07-29
15:03 | 2023-07-29
14:52 | 2023-07-29
14:00 | 2023-07-29
13:57 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website