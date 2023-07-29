أشخاصٌ ملثمون يظهرون في الضّاحية.. إليكم صورهم عن قُرب!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً جديدة توثق الإنتشار الأمني والعسكري لعناصر "حزب الله" في منطقة الضّاحية الجنوبية، اليوم السبت، خلال مسيرة العاشر من مُحرّم.

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فبعد الصور التي أظهرت "قناصة الحزب" المنتشرة على المباني في المنطقة التي غصّت بآلاف المشاركين في المسيرة العاشورائيّة المركزية، جرى نشرُ صورة أخرى لعناصر قيلَ أنها تابعة لفوج الهندسة في الحزب، في حين جرى تعميم لقطة أخرى لعنصرين يركبان دراجتين ناريتين، وقد كانا بلباسٍ خاص ولافتٍ جداً.

وفي ما يلي الصور الجديدة الخاصة بإنتشار عناصر الحزب في الضاحية اليوم: