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لبنان

تدابير سير في طرابلس غداً.. تجنّبوا المرور في هذه الشوارع

Lebanon 24
29-07-2023 | 11:33
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:
 
"تنظم "جمعية بيروت ماراثون" يوم غد الأحد 30-07-2023، ضمن البرنامج التدريبي 542 سباقين في مدينة طرابلس، الأول بطول 2 كلم، والثاني لمسافة 10 كلم. لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
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- منع وقوف ومرور السيارات على المسالك الآتية اعتباراً من الساعة 6,30 ولغاية الساعة 10,00 صباحا من التاريخ المذكور أعلاه.
 
مسار سباق الـ10 كلم:
الانطلاق من ملعب طرابلس الأولمبي عند الساعة 6,45، والتوجه يسارا باتجاه الجسر ودوار السلام باتجاه طريق عشير الداية، وصولا إلى تقاطع طريق فوزي قوقجي، ثم يمينا نحو دوار بشارة الخوري والالتفاف حوله، ثم العودة من المسرب المعاكس باتجاه معرض رشيد كرامي الدولي، بعدها الدوران دورة كاملة حول المعرض وصولا إلى مركز الصفدي، ثم يسارا نحو مستشفى النيني، بعدها يمينا عند التقاطع باتجاه طريق عشير الداية حتى دوار السلام، والانعطاف يمينا نحو الملعب الأولمبي فوق الجسر حتى نقطة الوصول.

مسار سباق الـ2 كلم:
الانطلاق من ملعب طرابلس الأولمبي عند الساعة 7,15، التوجه يسارا باتجاه دوار السلام - شارع عشير الداية، وصولا إلى مطعم الحريف، ثم الالتفاف يسارا والعودة عند المسلك الغربي باتجاه ملعب طرابلس الأولمبي حتى نقطة الوصول.
 
يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، حفاظا على سلامة المتسابقين، وتسهيلا لحركة المرور".
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