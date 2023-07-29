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لبنان

جنبلاط إلتقى شيخ العقل: لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

Lebanon 24
29-07-2023 | 12:25
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إلتقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في قصر المختارة اليوم، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى.
 
وخلال اللقاء، ألقى أبي المني كلمة قال فيها: "تيمور بك، حياك الله وحماك بشخصك الكريم وبما تمثل… نحييك بشخصك المميز رفعة وتواضعاً ورزانة وهدوءاً، وبإرث المختارة التي تحمل وتمثل، الإرث الغني بالوطنية والعروبة والمعروف، نحييك ونشد على يديك ونقف معكم في ما تتحملونه من مهام وما ينتظركم من مسؤوليات جسام، نحييك ونحن نزورك اليوم ورفاقنا في المجلس المذهبي وأصحاب السماحة والفضيلة القضاة وهذا الجمع المبارك من المشايخ الأفاضل والأصدقاء، ونقول لك ولوليد بك إن المختارة مصانة والحمدلله، بما لها من تاريخ عريق وأياد بيضاء ومواقف مشرفة، وإننا معها، كما هي معنا، أمس واليوم وغدا بإذن الله، فالمختارة قلعة الجبل والوطن، وواحة العطاء والإنسانية، وميدان البطولة والعنفوان".
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بدوره، رحب النائب جنبلاط بشيخ العقل منوها بالدور الايجابي الذي يقوم به، مُثنياً على الدور الاجتماعي الذي تقوم به مشيخة العقل والمجلس المذهبي، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والقاسية على الصعد الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، التي تتطلب تضافر جهود المخلصين من كآفة النواحي".
 
وفي المجال السياسي، كرّر النائب جنبلاط دعوته الى "وقف إضاعة الوقت في مسألة إنتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لتسيير أمور الدولة المالية، بعيداً من المناكفات".

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