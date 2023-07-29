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لبنان

إنتظروا.. هكذا ستكون تسعيرة المولدات بعد يومين!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-07-2023 | 13:11
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وسط إنتظار إصدار وزارة الطاقة والمياه يوم الإثنين المقبل تسعيرة جديدة لأسعار المولّدات عن شهر تمّوز الجاري، تبيّن أن معظم العاملين في هذا القطاع باشروا بإحتساب الكيلوواط ضمن فواتيرهم وفق تسعيرة دولار الـ95 ألف ليرة لبنانيَّة، علماً أن سعر العملة الخضراء في السّوق الموازية يناهز حالياً الـ90 ألفاً.
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وفي السياق، قالت مصادر ناشطة في قطاع المولدات لـ"لبنان24" أنّ الظاهر حالياً هو أنّ فواتير شهر تموز قد مرتفعة جداً لسببين: الأول وهو زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية بسبب الحرارة المرتفعة، فيما الثاني هو إرتفاع تكلفة الزيوت التي باتت تُستهلك بشكلٍ أكبر بسبب العمل المُستمر للمولدات.

وأشارت المصادر إلى أنَّ هناك مشاكل برزت خلال الشهر الجاري ضمن القطاع، إذ تبيّن أن هناك مولدات كثيرة تعطّلت عن العمل أو "إحترقت" بسبب الحرارة المرتفعة والمازوت المغشوش الذي جرى التحذيرُ منه مراراً وتكراراً، وقالت: "في ظلّ كل هذه الأمور، يبقى على صاحب المولد تكبد الخسائر، في حين أنه يحق للمواطن أيضاً الحصول على الكهرباء في ظل الأجواء الحارقة.. وفي كل الأحوال، التكاليف ستكون باهظة على الطرفين".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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