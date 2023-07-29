إنتظروا.. هكذا ستكون تسعيرة المولدات بعد يومين!

وسط إنتظار إصدار وزارة الطاقة والمياه يوم الإثنين المقبل تسعيرة جديدة لأسعار المولّدات عن شهر تمّوز الجاري، تبيّن أن معظم العاملين في هذا القطاع باشروا بإحتساب الكيلوواط ضمن فواتيرهم وفق تسعيرة دولار الـ95 ألف ليرة لبنانيَّة، علماً أن سعر العملة الخضراء في السّوق الموازية يناهز حالياً الـ90 ألفاً.

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وفي السياق، قالت مصادر ناشطة في قطاع المولدات لـ"لبنان24" أنّ الظاهر حالياً هو أنّ فواتير شهر تموز قد مرتفعة جداً لسببين: الأول وهو زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية بسبب الحرارة المرتفعة، فيما الثاني هو إرتفاع تكلفة الزيوت التي باتت تُستهلك بشكلٍ أكبر بسبب العمل المُستمر للمولدات.