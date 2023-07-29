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لبنان

بعد تراجعه عصراً.. الدولار يعاود ارتفاعه ويتخطى عتبة الـ90 الف ليرة

Lebanon 24
29-07-2023 | 13:25
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 89900 و90200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 89500 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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