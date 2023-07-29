بعد تراجعه عصراً.. الدولار يعاود ارتفاعه ويتخطى عتبة الـ90 الف ليرة

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 89900 و90200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 89500 و89700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.