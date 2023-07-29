Advertisement

لبنان

في تصريحٍ جديد له.. ماذا قال النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان؟

Lebanon 24
29-07-2023 | 14:52
A-
A+
Doc-P-1092484-638262648911973736.PNG
Doc-P-1092484-638262648911973736.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكَّدَ النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان أنّ أهمية التشريع المطلوب اليوم تكمنُ بالإلتزام بإقرار قوانين الإصلاح المالي خلال 6 أشهر"، معتبراً أنّ تلك القوانين تضعُ لبنان على سِكّة التعافي.
Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم السبت، أشار يقظان إلى أنّ "التشريع عبر مجلس النواب مطلوبٌ لتأمين تغطية قانونيَّة للصرف على حاجات الدولة الأساسية بقيمة معينة ولفترة محدودة، إلى حين انتظام الوضع المالي والنقدي"، وقالأ: "لقد وجهنا أكثر من كتابٍ إلى وزارة المالية إعتراضاً على سياسة الدعم التي أهدرت المليارات، وعلى عدم موافقتنا المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة".

وختم بالقول: "إنّني مُستقل عن جميع الأحزاب السياسية وأمارس عملي ومهامي منذ سنوات بمهنية واستقلالية تامَّة".
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:12 | 2023-07-29
15:09 | 2023-07-29
15:03 | 2023-07-29
14:00 | 2023-07-29
13:57 | 2023-07-29
13:26 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website