في تصريحٍ جديد له.. ماذا قال النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان؟

أكَّدَ النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان أنّ أهمية التشريع المطلوب اليوم تكمنُ بالإلتزام بإقرار قوانين الإصلاح المالي خلال 6 أشهر"، معتبراً أنّ تلك القوانين تضعُ لبنان على سِكّة التعافي.

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم السبت، أشار يقظان إلى أنّ "التشريع عبر مجلس النواب مطلوبٌ لتأمين تغطية قانونيَّة للصرف على حاجات الدولة الأساسية بقيمة معينة ولفترة محدودة، إلى حين انتظام الوضع المالي والنقدي"، وقالأ: "لقد وجهنا أكثر من كتابٍ إلى وزارة المالية إعتراضاً على سياسة الدعم التي أهدرت المليارات، وعلى عدم موافقتنا المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة".



وختم بالقول: "إنّني مُستقل عن جميع الأحزاب السياسية وأمارس عملي ومهامي منذ سنوات بمهنية واستقلالية تامَّة".