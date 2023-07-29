بوحبيب يكشف: طلبنا من سفير لبنان في السويد عدمَ العودة إلى هناك

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، أنّ "الاجتماع الأول للجنة العربية بشأن سوريا سيكون في منتصف شهر آب في القاهرة، ولبنان سيشارك فيها".



وفي حديثٍ عبر قناة "الميادين"، اليوم السبت، لفت إلى أنّ "الموقف الغربي بشأن النازحين السوريين يصوّب ضد النظام في سوريا"، مشيراً إلى أن الدول الغربية لم تقتنع بأنّ الحرب قد انتهت.

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وفي سياق آخر، لفت بو حبيب إلى أنه "لا يوجد قرار عربي بشأن قطع العلاقات مع السويد"، بعد حادثة إحراق القرآن في ستوكهولم، موضحاً أنّ "السفيرة السويدية في لبنان كانت لديها إجازة وطلبنا منها أن تقوم بإطالة إجازتها".



كذلك، كشف بو حبيب أنهُ طلب من سفير لبنان لدى السويد عدم العودة إلى هناك، مشيراً إلى "أننا ننتظر قراراً عربياً موحداً بشأن الحادثة بشأن حادثة الاعتداء على المصحف الشريف".



وحول الوضع في الحدود الجنوبية، قال بوحبيب: "لن نوقف أي تجاوز جنوباً إن لم توقف إسرائيل تجاوزاتها ولم تنفّذ القرار 1701".