Advertisement

لبنان

بوحبيب يكشف: طلبنا من سفير لبنان في السويد عدمَ العودة إلى هناك

Lebanon 24
29-07-2023 | 15:09
A-
A+
Doc-P-1092486-638262656289317166.jpg
Doc-P-1092486-638262656289317166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، أنّ "الاجتماع الأول للجنة العربية بشأن سوريا سيكون في منتصف شهر آب في القاهرة، ولبنان سيشارك فيها".

وفي حديثٍ عبر قناة "الميادين"، اليوم السبت، لفت إلى أنّ "الموقف الغربي بشأن النازحين السوريين يصوّب ضد النظام في سوريا"، مشيراً إلى أن الدول الغربية لم تقتنع بأنّ الحرب قد انتهت.
Advertisement
 
وفي سياق آخر، لفت بو حبيب إلى أنه "لا يوجد قرار عربي بشأن قطع العلاقات مع السويد"، بعد حادثة إحراق القرآن في ستوكهولم، موضحاً أنّ "السفيرة السويدية في لبنان كانت لديها إجازة وطلبنا منها أن تقوم بإطالة إجازتها".

كذلك، كشف بو حبيب أنهُ طلب من سفير لبنان لدى السويد عدم العودة إلى هناك، مشيراً إلى "أننا ننتظر قراراً عربياً موحداً بشأن الحادثة بشأن حادثة الاعتداء على المصحف الشريف".

وحول الوضع في الحدود الجنوبية، قال بوحبيب: "لن نوقف أي تجاوز جنوباً إن لم توقف إسرائيل تجاوزاتها ولم تنفّذ القرار 1701".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:12 | 2023-07-29
15:03 | 2023-07-29
14:52 | 2023-07-29
14:00 | 2023-07-29
13:57 | 2023-07-29
13:26 | 2023-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website