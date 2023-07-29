"ظاهرة غريبة" على شاطئ كسروان.. ما الذي تمّ إكتشافهُ؟

فاجأت سلحفاة معمّرة العروسين إيلي رعيدي وإلسي غنطوس أثناء احتفالهما مع الأصدقاء بوداع العزوبية على أحد شواطئ الزوق، عندما خرجت من البحر لدقائق وتجوّلت على الشاطئ، فاجتمع حولها العروسان والمدعوّون، قبل أن تعود إلى مياه البحر.

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