باسيل: عهد عون كان "مفخرة"

أكّد رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنّ لتياره الشّرف في خوضِ معركةٍ حقيقية لتطبيق اللامركزية الموسّعة، وقال: "مثلما حققنا الشراكة بقانون الإنتخاب والحكومات ورئاسة الجمهوريّة، سنُحقق للبنانيين اللامركزية الموسعة شاءَ من شاء وأبى من أبى".

Advertisement

كلام باسيل جاء خلال مشاركته في مخيم مخيم بشتودار للطلاب الجامعيين، إذ قال: "هناك جهات لطّخت أيديها بالدماء خلال الحرب ثم لطخوها بمال اللبنانيين، أنا نحنُ بقينا أوادم ونضاف".

وأكمل: "نحن محكومون بمنظومة تسرقنا، وخطأ الدولة بالخسائر لا يُصحَّح ببيع أملاك الدولة للفاسدين و"بيطلعوا المصارف بلّوشة" بل علينا أن نتصّرف بأصول الدولة لنردّ أموال المودعين، ويُشرفنا أن نطرح هذه القضايا لأننا نضع مصلحة اللبنانيين فوق كلّ اعتبار" .

وفي سياقِ كلمته، اعتبر باسيل أن عهد الرئيس السّابق ميشال عون كان "مفخرة للتيار الوطني الحر"، باعتبار أنه دفع الثمن بسبب خيار مواجهة الفساد، وقال: "الجنرال عون واجه العالم كله واخترنا معه هذه المواجهة التي لن تنتهي. إنَّ وطننا عاش معذباً لأنه جمع حضارات وشعوباً عدة وكُتب له أن يدير هذا التنوع وأن يتعذب وشعبه يعشق الوطن بقدر ما عاش العذاب".

وختم: "كلّ الصعوبات التي تعيشونها نعيشها معكم وتواجهونها لأن لبنان محكوم بمنظومة فاسدة متمسكة بماليته وسياسته. إنّ قصة التيار الوطني الحر لا تنتهي وقُدّر لنا أن نكون الجيل الذي ساهم في تحرير لبنان وأنتم ستحررونه من الفساد وهذه القصة يجب أن نخبرها لمن بعدنا وهي تبدأ بحرية لبنان وسيادته واستقلاله وتنتهي بها".











