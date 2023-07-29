الخير و قمر الدین جالا في طرابلس لإستطلاع الطرق التي تحتاجُ لعملية تعبيد

Advertisement

جال الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير ورئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين يرافقهما عدد من المهندسين، في شوارع طرابلس لاسيما التبانة والقبة وجبل محسن وباب الرمل وأبي سمراء وغيرها من المناطق، بهدف إعداد دراسة عن إحتياجات طرقات المدينة للزفت لاحقاً، وذلك بتوجيه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.وشكر قمرالدين للرئيس ميقاتي وللواء الخير "اهتمامهما ورعايتهما قضايا وهموم طرابلس في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها لبنان"، وقال: "هناك طرق هي بأمس الحاجة للتزفيت وتحديداً محيط براد البيسار، ونأمل أن تتم عملية التعبيد قريباً".