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لبنان
كيف استقبل طلاب التيار الرئيس عون؟ (فيديو)
Lebanon 24
29-07-2023
|
16:47
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس ميشال عون وهو يدخل مخيم بشتودار للطلاب الجامعيين.
وبحسب الفيديو فان عون دخل على وقع الهتافات والتصفيق.
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ميشال عون
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