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لبنان

كيف استقبل طلاب التيار الرئيس عون؟ (فيديو)

Lebanon 24
29-07-2023 | 16:47
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 انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس ميشال عون وهو يدخل مخيم بشتودار للطلاب الجامعيين.
وبحسب الفيديو فان عون دخل على وقع الهتافات والتصفيق.
 
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