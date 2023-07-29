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لبنان
المفتي دريان: اللجنة الخماسية صمام أمان للبنان
Lebanon 24
29-07-2023
|
23:19
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دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان "القوى السياسية الى التعاون مع اللجنة الخماسية والموفد الفرنسي جان ايف لودريان والتجاوب مع المقترحات والمبادرات التي تقدم لهم للخروج من النفق المظلم الذي يسيطر على الوطن بشتى النواحي".
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وأكد خلال لقائه في دار الفتوى سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو"ان المساعي التي يقوم بها لودريان للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان ينبغي أن تستمر للوصول الى حلول". وشدد "على أن دول اللجنة الخماسية هي صمام أمان للبنان وجهودها بالبحث عن حلول للازمة الرئاسية نابع من حرصها على لبنان العربي الحر السيد المستقبل، وبشعبه الصابر والصامد على المعاناة التي يمر بها في الظروف المعيشية الصعبة التي تنتظر انتخاب رئيس جامع يتمتع بالمواصفات التي ينادي بها اللبنانيون لتكون منطلقا للحل".ورأى" أن الجهد الدولي هو رهن التجاوب اللبناني مع الطروحات التي تقدم للمحافظة على لبنان بانتخاب رئيس أولا ثم تشكيل حكومة وإجراء الإصلاحات"، آملا "أن تؤتي هذه الجهود ثمارها في القريب العاجل بتحقيق النجاح المطلوب لأن الفشل يعود بالخسارة على لبنان واللبنانيين".
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