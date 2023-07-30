Advertisement

لبنان

إشتباكات عين الحلوة تتجدّد بقوة.. الجيش يستنفر والوضعُ يزدادُ سوءاً!

Lebanon 24
30-07-2023 | 00:42
A-
A+
Doc-P-1092521-638263015412138808.jpeg
Doc-P-1092521-638263015412138808.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد ليلٍ حافل بالتوتر إثر إشكال مسلحٍ تخلله إستخدام قذائف صاروخية، تجدّدت الإشتباكات داخل مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا، صباح اليوم الأحد، بين عدد من المسلحين التابعين لتنظيمات متشددة وآخرين من حركة "فتح" وتحديداً في حي الصفصاف والبركسات في الشارع الفوقاني. 
 
وتأتي حلقة التوتر الجديدة بعد فشل الإتصالات التي أجريت بين الفصائل الفلسطينية لإحتواء الإشكال الذي وقع ليلاً، عقب محاولة إغتيال أحد كوادر التنظيمات الإسلامية داخل المخيم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا.
 
وكانت الإشتباكات التي حصلت خلال ساعات الليل أسفرت عن إصابة 4 أشخاصٍ بجروحٍ من بينهم أطفال، في وقتٍ شهد المخيم حركة نزوح كثيفة للعائلات باتجاه منطقة الفيلات المجاورة. 
 
وتزامناً مع الإستنفار الحاصل والإشتباكات القائمة، سُجل استنفارٌ عسكري في صفوف عناصر الجيش عند مدخل المخيم حيث تم اتخاذ إجراءات مُشدّدة تحسباً لأي طارئ. 
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:09 | 2023-07-30
04:00 | 2023-07-30
03:50 | 2023-07-30
03:42 | 2023-07-30
03:27 | 2023-07-30
03:15 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website