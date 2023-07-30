إشتباكات عين الحلوة تتجدّد بقوة.. الجيش يستنفر والوضعُ يزدادُ سوءاً!

بعد ليلٍ حافل بالتوتر إثر إشكال مسلحٍ تخلله إستخدام قذائف صاروخية، تجدّدت الإشتباكات داخل مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا، صباح اليوم الأحد، بين عدد من المسلحين التابعين لتنظيمات متشددة وآخرين من حركة "فتح" وتحديداً في حي الصفصاف والبركسات في الشارع الفوقاني.

وتأتي حلقة التوتر الجديدة بعد فشل الإتصالات التي أجريت بين الفصائل الفلسطينية لإحتواء الإشكال الذي وقع ليلاً، عقب محاولة إغتيال أحد كوادر التنظيمات الإسلامية داخل المخيم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا.

وكانت الإشتباكات التي حصلت خلال ساعات الليل أسفرت عن إصابة 4 أشخاصٍ بجروحٍ من بينهم أطفال، في وقتٍ شهد المخيم حركة نزوح كثيفة للعائلات باتجاه منطقة الفيلات المجاورة.

وتزامناً مع الإستنفار الحاصل والإشتباكات القائمة، سُجل استنفارٌ عسكري في صفوف عناصر الجيش عند مدخل المخيم حيث تم اتخاذ إجراءات مُشدّدة تحسباً لأي طارئ.