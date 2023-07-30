رئيس حزب للبطريرك: "ما عندن رِكَبْ"

دار حديثٌ، في مجلسٍ ضيق، بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس حزب يميني لديه كتلة نيابية وازنة، بشأن إمكانية أن يعتصم "النواب التسعة والخمسون" داخل المجلس النيابي بشكل مستمر من أجل المطالبة بعقد جلسات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية، انطلاقا من قناعة الا انتخابات الا بالضغط النيابي وأن هذا الضغط هو واجب كل نائب.

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وعُلم أن جواب رئيس الحزب كان: "يا سيدنا اللي عندن رِكَبْ وبيصمدوا بالمجلس وبيواجهوا هني بأفضل الأحوال 43 نائب ، أما ما تبقى فمن وين بدنا نجبلن رِكَبْ".

المصدر المطلع نقل عتب لبطريرك على شخصية أساسية معنية بحسم الإستحقاق الرئاسي.