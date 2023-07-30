نواب "التيار" لا يعلمون

قالت مصادر مطلعة إنَّ عدداً من نواب "تكتل لبنان القوي" الأساسيين فوجئوا بتصريحات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل المرتبطة بالتسوية الرئاسية واللامركزية الادارية ولم يكونوا على بينة منها.

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وبحسب المصادر، فإنَّ نائباً عونياً سئل عن تصريحات باسيل فأجاب بما يناقضها، وبدا وكأنه ليس لديه علم بتفاصيل ما طرحه باسيل أو أنهُ لم يستمع الى تصريحه بشكل جيد.