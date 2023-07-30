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لبنان

نواب "التيار" لا يعلمون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2023 | 01:30
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قالت مصادر مطلعة إنَّ عدداً من نواب "تكتل لبنان القوي" الأساسيين فوجئوا بتصريحات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل المرتبطة بالتسوية الرئاسية واللامركزية الادارية ولم يكونوا على بينة منها.
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وبحسب المصادر، فإنَّ نائباً عونياً سئل عن تصريحات باسيل فأجاب بما يناقضها، وبدا وكأنه ليس لديه علم بتفاصيل ما طرحه باسيل أو أنهُ لم يستمع الى تصريحه بشكل جيد.

وترى المصادر أن باسيل لم يضع نواب "التيار"، وتحديداً المعارضين له، في أجواء استراتيجيته السياسية الجديدة، ولذلك فإن حال الضياع التي تظهر في بعض التصريحات تكادُ تكون مفهومة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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