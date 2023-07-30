إجتماعه مع لودريان كان عاصفاً

كشف نائب بارز، خلال مناسبة جمعت سياسيين وإعلاميين، أنّ "اجتماعه مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان كان عاصفاً للغاية"، ناقلاً أنّه "أبدى موقفه الرافض كلياً للمسار الفرنسي في إدارة ملف رئاسة الجمهوريّة، ولم يخرج من الإجتماع بنقاط مشتركة".

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