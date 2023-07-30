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لبنان

إجتماعه مع لودريان كان عاصفاً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2023 | 02:15
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كشف نائب بارز، خلال مناسبة جمعت سياسيين وإعلاميين، أنّ "اجتماعه مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان كان عاصفاً للغاية"، ناقلاً أنّه "أبدى موقفه الرافض كلياً للمسار الفرنسي في إدارة ملف رئاسة الجمهوريّة، ولم يخرج من الإجتماع بنقاط مشتركة".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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