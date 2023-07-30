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لبنان

نائب يكشف رقماً خطيراً!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2023 | 02:45
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يشير نائب مستقل، في دردشة خاصّة، إلى أنّ "عدد مكتومي القيد في لبنان تجاوز، تبعاً لأرقام حصل عليها، الـ400 ألف شخص"، معتبراً أنّ "هذا الملف بات الأخطر لأنّ هناك جهات تحرّك وتستغلّ أفراداً منهم لغايات مشبوهة".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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