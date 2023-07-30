نائب يكشف رقماً خطيراً!

يشير نائب مستقل، في دردشة خاصّة، إلى أنّ "عدد مكتومي القيد في لبنان تجاوز، تبعاً لأرقام حصل عليها، الـ400 ألف شخص"، معتبراً أنّ "هذا الملف بات الأخطر لأنّ هناك جهات تحرّك وتستغلّ أفراداً منهم لغايات مشبوهة".

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