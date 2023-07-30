Advertisement

لبنان

مُفاجأة عن قطعة الـ500 ليرة لبنانية.. هذا سعرها بالدُّولار في دولة عربيّة!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-07-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1092547-638263034097073257.jpg
Doc-P-1092547-638263034097073257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبل الأزمة الماليّة التي يشهدُها لبنان منذ العام 2019، كانت قطعة الـ500 ليرة لبنانية المعدنيّة "بتحكي"، إذ كانت تساوي سابقاً نحو 33 سنتاً باعتبارِ أنَّ سعر الدولار كان حينها 1500 ليرة لبنانية. أمَّا اليوم، ومع تدهور قيمة العملة الوطنيّة في مقابل الدولار، باتت عملة الـ500 ليرة لا تُساوي شيئاً، كما أنها أضحَتْ شبهُ مفقودة من الأسواق.
Advertisement

ورغم "ترحُّم" الكثير من المواطنين على "أيام العز"، ووسط إشتياق الكثيرين لـ"العملة اللبنانيَّة القوية"، برزت مفاجأةٌ جديدة تخصُّ قطعة الـ500 ليرة المعدنية، إذ تبيّن أنها تُباع في البلدان الأخرى بسعرٍ أعلى من قيمتها. فعلى سبيلِ المثال، فإن متاجر بيع العملات النادرة والمقتنيات الحرفية في "سوق واقف" بدولة قطر، تبيع قطعة الـ500 ليرة لبنانية ذات اللون الفضّي، بـ2.75 دولاراً، أي ما يناهز 250 ألف ليرة لبنانية في حال احتسبنا الدولار على أساس 91 ألف ليرة.

الأمر الملفت في القصّة هو أنّ الكثير من الأشخاص يحتفظون بكميّاتٍ لا بأس بها من تلك العملة، وفي حال باعوها في الخارج، فعندها "سيجنون" الدولارات بسببها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:09 | 2023-07-30
04:00 | 2023-07-30
03:50 | 2023-07-30
03:42 | 2023-07-30
03:27 | 2023-07-30
03:00 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website