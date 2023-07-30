تفاصيل مهرجانات شهر آب "اللَّهاب".. أكثر من 10 حفلات مُنتظرة والجمهور "على نار"

رغم "حرارة تمّوز" الحارقة، شاءَ عالمُ المهرجانات في لبنان أن يستمرَّ بقوةٍ كبيرة وبزخمٍ رائع، فالتألّق كان طاغياً في مناطق عدّة، لاسيما في بعلبك وبيت الدين. هناك، وعلى مدى أيامٍ مضت، كانت الجمالية الفنية لا تُوصف بعدما عانقت المهرجانات التي أقيمت مجد أصالةٍ تاريخية خلّدهُ الزمن. ففي بيت الدين "عرين الشوف"، كان قصرُ "المير بشير" شاهداً على أداء الفن الأصيل بمختلف أنواعه الراقية، فيما كانت بعلبك ومعبد باخوس ضمن قلعتها التاريخية، خيرَ حاضنٍ لحفلاتٍ تركت بصمتها الراسخة في السجل الفني اللبناني والعربي.

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واعتباراً من اليوم (30 تموز) وخلال شهر آب المقبل، تبدأ حلقةٌ جديدة من المهرجانات التي ستأسرُ اللبنانيين بروعتها، وسط إستمرار مهرجانات بيت الدين التي تنتهي يوم السبت 5 آب.

ففي جونيه، تنطلق اليوم الفعاليات المُنتظرة، حيث ستطلُ الفنانة كارلا شمعون مع الشاعر نزار فرنسيس في أمسيةٍ ستكون رائعة بمضمونها. وفي قلعة سمار جبيل، ستكون لـ"فصول التانغو" قصّة حاضرة بقوة، وذلك من الفنان خالد مزنر وعدد من العازفين مثل أندريس غابيتا، ماريو بيترودارشي، وغابيتا كونسورت.

أما في البقاع، وبعد بعلبك، فسيكون لراشيا بصمةٌ في المهرجانات، حيثُ سيكون يوم الثلاثاء مطلعاً لحفلاتٍ ينتظرها الكثيرون، والبداية ستكون مع الفنان مجد فوعاني يوم 1 آب، فيما سيكون لـ"دي جي ماك" ليلةٌ خاصة نهار 2 آب، على ن يكون للفنان ماهر جاه أمسية خاصة يوم 3 آب.

مع هذا، فإنّ المشهدية الرائعة ستكون على وقع "الدبكة"مع فرقة "كركلا" الشهيرة، وذلك ضمن فعاليات "فينيقيا الأمس واليوم" التي انطلقت في حرش تابت على مسرح كركلا اعتباراً من 13 نيسان الماضي، وتستمرّ لغاية 12 آب المقبل.

كذلك، سيكون لمنطقة غلبون قصة جديدة مع الفن، إذ ستكون شاهدة على حفلين خلال آب المقبل: الأول (يوم 3 آب) سيكون تحت عنوان "A MEDITERANIAN JOURNEY" تحت قيادة "8eme Art"، في حين أن الحفل الثاني (يوم 6 آب) سيكون مع الفنان ميشال فاضل.

وبالعودة إلى جبيل، حيث تنطلق المهرجانات الدولية هناك، فإنّ الحفلات التي ستقام رائعة، وأولها سيبدأ مع الفنانة هبة طوجي (يوم 5 آب)، يليها حفل آخر يوم 6 آب مع الفنان غي مانوكيان. ويوم 8 آب، سيكون أبناء جبيل على موعد مع الفنان "آليف"، فيما سيكون يوم 11 آب عنواناً لأمسية رائعة تحييها "PHILOKALIA CHOIR & ASHTAR ENSEMBLE"، بحضور الفنانة كارلا رميا. أما يوم 19 آب، فسيكون تاريخاً لحفل مع "الراب" وتحديداً مع الفنان "تايغا".

وبالإنتقال إلى إهدن حيث تقام مهرجانات "إهدنيات"، فإن الجمهور هناك يضربُ موعداً مع الفنانين الشباب مثل ناصيف زيتون (يوم 10 - 11 آب)، وجو الأشقر (يوم 12 آب)، و "أخرس" يوم 18 آب، وجوزيف عطية يوم 24 آب، و "دي جي تي - ماك وبي أل بي بي"، يوم 26 آب.

أما في القبيات، فالتألق سيكونُ حاضراً مُجدداً مع غي مانوكيان يوم 11 آب، فيما سيكون النجم جو الأشقر حاضراً بقوة يوم 12 آب أيضاً.

ووسط كل تلك الحفلات، يبقى ما هو منتظرٌ دائماً وبحفاوة غير مسبوقة. ومن الآن، تتجه العين صوب إهمج حيث ستبدأ المهرجانات هناك مع سلطان الطرب جورج وسوف يوم 18 آب، ليأتي حفل يوم 19 آب مع الفنان ناصيف زيتون، على أن يكون "مسك الختام" مع الفنانين معين شريف وهشام الحاج.

وفي ضهور الشوير وتحديداً ضمن "KAY LOUNGE"، سيكون الجمهور منتظراً لـ4 حفلات: الأولى للفنان زياد برجي (5 آب)، والثانية مع الفنان جورج نعمة (10 آب)، والثالثة مع الفنان ملحم زين (يوم 11 آب)، والرابعة مع "الأخوين شحادة" يوم 13 آب.