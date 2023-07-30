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لبنان
صباح اليوم.. ماذا جرى على أوتوستراد جونيه؟
Lebanon 24
30-07-2023
|
03:27
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أصيبَ 4 أشخاصٍ بجروح، صباح اليوم الأحد، إثر تعرضهم لحادث سيرٍ على أوتوستراد جونيه - كسروان.
وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف إلى المكان، وعملت على نقل المصابين إلى المستشفيات.
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