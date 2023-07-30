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لبنان

صباح اليوم.. ماذا جرى على أوتوستراد جونيه؟

Lebanon 24
30-07-2023 | 03:27
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أصيبَ 4 أشخاصٍ بجروح، صباح اليوم الأحد، إثر تعرضهم لحادث سيرٍ على أوتوستراد جونيه - كسروان.
 
وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف إلى المكان، وعملت على نقل المصابين إلى المستشفيات. 
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جونيه

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