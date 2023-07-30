صباح اليوم.. ماذا جرى على أوتوستراد جونيه؟

أصيبَ 4 أشخاصٍ بجروح، صباح اليوم الأحد، إثر تعرضهم لحادث سيرٍ على أوتوستراد جونيه - كسروان.

وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف إلى المكان، وعملت على نقل المصابين إلى المستشفيات.