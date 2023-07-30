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لبنان

إستنفارٌ عسكريّ في الجنوب.. هذا ما فعلهُ جنود إسرائيليون صباحاً!

Lebanon 24
30-07-2023 | 03:42
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أفادت معلومات "لبنان24" من الجنوب بأنَّ جنوداً من الجيش الإسرائيلي عمدوا إلى تفقد أجهزة التجسس والمراقبة المثبتة على الجدار العازل عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وتحديداً قبالة العديسة وصولاً إلى كفركلا.
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وأشارت المصادر إلى أنَّ جنود العدو كثفوا إنتشارهم داخل الطّرقات العسكريّة في البساتين المحيطة بمستعمرّة المُطلة، وسط حالة تأهبٍ في محيط المواقع المُتاخمة للحدود.

أما على الجانب اللبناني، فقد عزّز الجيش إنتشاره عند مختلف النقاط الحدودية وذلك بالتنسيق مع "قوات اليونيفيل"، تحسباً لأي طارئ وحفاظاً على الإستقرار في المنطقة. 

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