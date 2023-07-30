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لبنان
وزيرٌ يقودُ حملة "نظافة" في بيروت.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
30-07-2023
|
04:28
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أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين حملة "نظف بلدك" بالتعاون بين وزارة البيئة والبلديات والجمعيات الأهلية لرفع الوعي البيئي ودعم البلديات في تنظيف مدنها وبلداتها وغاباتها.
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وبدأت هذه الحملة صباح اليوم من الواجهة البحرية لبيروت من جهة "الزيتونة باي" بالتعاون مع بلدية بيروت على أن تمتد لحوالى 100 يوم، وتشمل مختلف المناطق، بالتعاون مع البلديات والهيئات الاهلية.
وأوضح وزير البيئة أن "إطلاق هذه الحملة اليوم هو للتوعية ويحمل رمزية معينة"، وقال: "لا نحلّ مكان البلديات التي لها الدور الاساسي الذي يفترض أن تقوم به من أجل خدمة المواطنين والمواطنات عبر القوانين والانظمة أو حتى عبر الدعم الذي يمكن أن يقدّمه الناس".
وتابع: "إننا نعمل على تعديل القوانين كي تلعب دورها على مستوى النظافة العامة فنحن نرى انهياراً في وضع النفايات في بعض المدن وبعض البلديات، لذلك من المهم هذا التعاون والتكاتف الذي نراه اليوم مع بلدية بيروت والمجتمع المدني".
وتحدث ياسين عن "تعاون مماثل مع بلديات وجمعيات للقيام بمبادرات بيئية في كل المناطق الحرجية والشواطىء والمدن ومنها طرابلس وصيدا وجونية"، وقال: "نتعاون مع الجمعيات ايضاً على مستوى الاحراج والغابات، وندعو المواطنين للوقوف معاً من اجل تنظيف أحراجنا وغاباتنا وطرقنا وشواطئنا من الامور المشوّهة لجمال بلدنا ولرفع الوعي والتوقف عن ظاهرة رمي النفايات على الطرق، وأنا أعرف وضع البلديات الصعب ووضع المتعهدين إنما يجب توجيه رسالة لمنع هذا الرمي العشوائي للنفايات ولنعمل على تمكين البلديات بالقوانين والتشريعات وبالتمويل كي تستطيع القيام بواجباتها".
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