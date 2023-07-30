"جاسوس طائر" يظهر في جنوب لبنان.. إليكم صورته!

عثر مواطنون في بلدة البابلية، اليوم الأحد، على طائرٍ جرى ربطهُ بجهاز تجسّس يُعتقد أنه إسرائيلي.

ووفقاً للمعلومات، فقد بوشرت التحقيقات لمعرفة مصدر الجهاز وآلية عمله.