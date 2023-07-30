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لبنان

"جاسوس طائر" يظهر في جنوب لبنان.. إليكم صورته!

Lebanon 24
30-07-2023 | 05:01
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عثر مواطنون في بلدة البابلية، اليوم الأحد، على طائرٍ جرى ربطهُ بجهاز تجسّس يُعتقد أنه إسرائيلي.
 
ووفقاً للمعلومات، فقد بوشرت التحقيقات لمعرفة مصدر الجهاز وآلية عمله.
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