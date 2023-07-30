إطلاق نار متقطّع في عين الحلوة.. وإجتماع موسع داخل المخيم لبحث الوضع الأمني

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن سماع إطلاق رصاص بين الحين والآخر في مخيم عين الحلوة، على خلفية الإشكال المسلح الذي حصل يوم أمس في الشارع التحتاني.



وتعقد "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في هذه الاثناء اجتماعاً موسعاً في قاعة مسجد النور داخل المخيم، لمتابعة الوضع الأمني وبحث ملابساته وتسليم القاتل وتطويق ذيول الإشكال ومنع تطوره.

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وكانت الإشتباكات المندلعة منذ يوم أمس والتي تخللها إستخدام قذائف صاورخية، قد أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بجروح بينهم أطفال.

كذلك، أصيب اليوم الشّاب السوري قاسم عدنان الحسن (مواليد 2004) بجروحٍ إثر رصاصة طائشة استهدفته جراء الإشتباكات.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الحسن كان متوجداً في شارع دلاعة بمدينة صيدا حينما باغتته الرصاصة الطائشة، وقد أفيد بأنّ حالته مستقرّة.



