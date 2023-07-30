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لبنان

معركة جديدة بدأت الان في مخيم عين الحلوة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-07-2023 | 06:03
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن عودة الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة.
 
وبحسب التفاصيل فانّ المعركة بدأت المعركة حاليا من منطقة حي الطوارىء عصبة الانصار بإتجاه منطقة البركسات، مع ارتفاع وتيرة الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة ومعلومات عن سقوط عدد من الجرحى. 
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وفي المعلومات انّه يتم استخدام الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وافيد ان هذه الاشتباكات تجددت فور انتهاء هيئة العمل الفلسطيني المشترك اجتماعها ودعوتها الى تسليم القاتل. 
 
الى ذلك أفادت مراسلة "لبنان 24" عن اصابة العميد في حركة فتح ابو اشرف العرموشي مع 3 من مرافقيه بحي البساتين في مخيم عين الحلوة في كمين مسلح. 
 
يأتي ذلك ذلك على خلفية الاشكال الذي حصل يوم أمس في الشارع التحتاني، واسفر عن مقتل اشخاص واصابة 6 اشخاص اخرين.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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