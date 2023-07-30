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لبنان

نتنياهو: من الأفضل لنصرالله عدم اختبارنا!

Lebanon 24
30-07-2023 | 06:19
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ردّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم، على كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أمس، التي أكد فيها "الاستعداد للرد على أي حماقة إسرائيلية"، مشيراً الى أنه "سيكتشف أننا نقف كتفاً الى الكتف في الأوقات الصعبة".
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وقال نتنياهو، إنه "من الأفضل لنصرالله عدم اختبارنا، لأنه سيكتشف أننا في الأوقات الصعبة نقف كتفا إلى كتف".
 
 
وكان نصرالله قد شدد السبت، على أن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية".



كما أكد نصرالله أن "إسرائيل لا تزال تحتل جزءا من أرضنا وهي أعادت احتلال جزءا من الغجر وتتحدث بوقاحة عن استفزازات".
المصدر: روسيا اليوم
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