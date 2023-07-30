بعدما فُقد لايام.. وُجد جثة خلف منزله

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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن العثور على المواطن "إ.م" من مواليد 1981، جثة داخل ارض خلف المبنى الذي يقطنه في منطقة جبل محسن في طرابلس.وحضرت القوى الامنية والادلة الجنائية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.يذكر ان الشاب المتوفي كان قد فقد منذ عدة ايام وهو يعاني من امراض عصبية بحسب ما افادت المصادر.