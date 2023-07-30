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لبنان

فيديو يظهر لحظة استهداف العرموشي ومقتله بكمين مسلح.. و"حركة فتح" تتوعد

Lebanon 24
30-07-2023 | 07:31
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قُتل العميد في حركة "فتح"، أبو أشرف العرموشي، وذلك بعد تعرضه لكمين مسلح مع عدد من مرافقيه في حي البستان في مخيم عين الحلوة.

وكان قد نًقل العرموشي الى مستشفى الراعي في مدينة صيدا ولكنه سرعان ما فارق الحياة جراء إصابته الحرجة. وتم تداول فيديو يظهر لحظات استهداف العرموشي بكمين. 
 
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وتدور اشتباكات عنيفة في أحياء داخل مخيم عين الحلوة، جراء الاشكال الذي حصل بالامس وأدى الى مقتل شخص واصابة اخرين. يمكن متابعة المزيد من التفاصيل، من خلال الضغط هنا.
 
بيان فتح 
صدر عن حركة فتح البيان التالي:
  "حركة فتح تدعو جميع الشعب الفلسطيني في لبنان عامةً ومخيم عين الحلوة وصيدا خاصةً للتضامن مع جهودها للقضاء على عصبة الأنصار وكل من يختبئ تحت عبائتها.
وتتوعد أن دماء الشهيد القائد العرموشي ورفاقه لن تجف حتى القضاء على الإرهاب داخل المخيم.
وتطمئن الجيش اللبناني أن جهوزية الحركة وعتادها سيخدم مصالح الدولة اللبنانية حتى آخر رصاصة.
انتهى البيان".
المصدر: "رصد" لبنان 24
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