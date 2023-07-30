برعاية المفتي دريان.. مجلس النور ينعقد في أزهر البقاع

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عُقد مجلس النور في أزهر البقاع بعنوان "دور العلماء في نهضة الأمة المفتي خليل الميس نموذجا" برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان وبالتعاون بين أمانة الفتوى في الجمهورية اللبنانية ومؤسسات أزهر البقاع على رأسهم مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي، وتحت إشراف أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، حضره شخصيات رسمية وعلمائية وسياسية، ورؤساء بلديات وفعاليات شعبية من مختلف قرى البقاع.وفي السياق، كانت كلمة للمفتي الغزاوي رحب فيها بالحضور وبلغهم تحيات مفتي الجمهورية وسمى هذا اليوم "بيوم الوفاء"، واستذكر قولا للمفتي خليل الميس باني مؤسسات أزهر البقاع. وقال: "مؤسسات تصنع الجهاد"، مضيفا: "أراد سماحته رحمه الله أن يكون من هذه المؤسسات على منهجه فهو الذي قال أن الإجتهاد بسط السماء فوق الأرض، وأما الجهاد هو بسط الأرض تحت السماء فلا جهاد بدون اجتهاد ولا اجتهاد بدون جهاد".وأشار: "كنا في مجالسه نجالس عملاقا، عظم حتى قلنا من يصل إليه، ورق حتى كتب عنه المفتي الفلاح، ولد في قمة مكسة وعاش يبني القمة في مجدل عنجر، و دفن في قمة مكسة، وكان قمة بين العلماء لنقول إنه لا يقرأ القمم إلا القمة".بدوره، ألقى المفتي الكردي كلمة، أكد فيها أن "مجالس النور هي جهد العلماء والدعاة، وهي واجب في كل المحافظات والمساجد"، معبرا عن "إخلاصه للمفتي خليل الميس الذي كان مصدر الدعم المعنوي في حياته"، وقال: "أن هذه المجالس في صحيفة العلامة الشيخ خليل الميس رحمه الله بإذن الله"، وتابع: "أي نهضة إنسانية إذا لم يكن لأهل العلم فيها أمر فهي نهضة ناقصة".وقال: "على المجتمع أن يلتحم بالعلماء لينهضوا بالأمة وعنوان الجلسة أكبر مثال "دور العلماء في نهضة الأمة المفتي خليل الميس نموذجا".وفي الختام، أدى عدد من العلماء والمشايخ شهاداتهم في يوم الوفاء للعلامة المفتي الميس.