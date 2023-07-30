Advertisement

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء غدا

Lebanon 24
30-07-2023 | 08:19
A-
A+
Doc-P-1092634-638263271629153871.jpg
Doc-P-1092634-638263271629153871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم غد الاثنين، في السرايا، لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة للعام 2023.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دعوة نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة لاجتماع غداً في السراي الحكومي (الجديد)
lebanon 24
30/07/2023 18:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يجدد الدعوة خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى التهدئة واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان
lebanon 24
30/07/2023 18:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وسطَ الدعوة لحوار جدّي بشأن "الرئاسة".. نصرالله يُهدّد إسرائيل: "إنتبهوا من أيّ حماقة"
lebanon 24
30/07/2023 18:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة اوروبية-أميركية لاجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن
lebanon 24
30/07/2023 18:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24

السراي

دعوة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2023-07-30
07:05 | 2023-07-30
11:23 | 2023-07-30
11:22 | 2023-07-30
11:20 | 2023-07-30
11:17 | 2023-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website