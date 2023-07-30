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لبنان

هيئة ادارية جديدة للحركة الثقافية - انطلياس

Lebanon 24
30-07-2023 | 08:30
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عقدت الحركة الثقافية – انطلياس مؤتمرها السنوي الخامس والأربعين في مقرّها في دير مار الياس - انطلياس.
افتتح المؤتمر الرئيس الأباتي الدكتور أنطوان راجح بكلمة نوّه فيها بأداء الحركة ونشاطاتها المكثفة مشيداً بحضورها اللافت على الساحة الثقافية الوطنية وبتعاونها مع هيئات المجتمع المدني في الداخل والخارج.
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 تلته الأمينة العامة الدكتورة نايلة ابي نادر التي عرضت بالتفصيل تقرير الهيئة الادارية حول أعمال الدورة المنصرمة وأهم إنجازاتها ومعوقات عملها في ظروف البلاد الدقيقة، واقترحت عدداً من التوصيات للدورة المقبلة.
 
ثم عرضت أمينة المال بريجيت كسّاب التقرير المالي الذي تضمَّن الحساب القطعي لدورة 2022-2023 والموازنة التقديرية لدورة 2023-2024. وبعد مناقشة تقريريْ الأمانة العامة وأمانة المال وإبراء ذمّة الهيئة الإدارية المنتهية ولايتها، انتخب المؤتمر المنعقد برئاسة الأباتي أنطوان راجح هيئة إدارية جديدة تشكَّلت كالآتي:
 
الأمين العام : جورج ابي صالح
أمين السرّ   :   جورج بارود
أمين المال   : جوزف هيدموس
أمين النشاطات الثقافية  : عصام خليفة
أمين الإعلام  : انطوان سيف
أمين معرض الكتاب   : منير سلامة
أمين العلاقات العامة : هيكل درغام
أمين الفنون  : الياس كساب
أمينة التربية : هدى رزق حنا
أمينة النشر والتواصل   :  بريجيت كساب
أمينة شؤون البيئة والتراث : نايلة أبي نادر
أمينة شؤون الشباب : نجاة الصليبي الطويل
أمين شؤون حقوق الإنسان  : برنار حاتم 
أمين المؤتمر الوطني  :  نعوم خليفة
أمين العلاقات الخارجية    :  جورج اسطفان
أمين الشؤون الاجتماعية : عبدو عازار
أمين الشؤون الداخلية  : روي نقاش
 
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