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لبنان

المقدح يكشف: هكذا قُتل العرموشي في كمين مسلح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2023 | 08:47
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أشار القيادي في حركة فتح اللواء منير المقدح في حديث مع "لبنان 24" أنّ الاشتباكات التي تدور حاليا في المخيم، يعود سببها الى مقتل القيادي في فتح ابو اشرف العرموشي. وكشف المقدح انّ العرموشي كان متوجها لتسليم الشخص الذي أطلق النار يوم أمس، فتعرض لكمين مسلّح وعلى اثره تجددت الاشتباكات وقُتل اثنان من مرافقيه.
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