إخلاء كل المرضى من مستشفى صيدا إثر التطورات الأمنية

Advertisement

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة، في بيان، أنه نظرا للأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة، عمدت الوزارة بالتعاون مع إدارة مستشفى صيدا الحكومي إلى إخلاء كل المرضى من المستشفى الواقع على تخوم المخيم حفاظا على سلامتهم.وأشار البيان الى انه "تم نقل عدد من الذين يعانون من حالات صحية حرجة إلى مستشفيات مجاورة. كما يتم العمل حاليا على توزيع مرضى غسيل الكلى على هذه المستشفيات المجاورة ليحصلوا على ما يحتاجون إليه من علاج لا يمكن تأجيله".