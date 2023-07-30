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لبنان

عصبة الأنصار: ندعو الى وقف فوري لإطلاق النار في عين الحلوة

Lebanon 24
30-07-2023 | 09:10
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أصدرت عصبة الأنصار الإسلامية في مخيم عين الحلوة، بياناً أوضحت فيه أنه " تعقيباً على ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي من أنَّ العصبة تشارك في الاشتباكات، يهمّنا تأكيد اسفنا لما حصل ويحصل في المخيم، وسقوط القتلى والجرحى وترويع الناس، ونترحم على القتلى. ونتمنى الشفاء للجرحى، كما نؤكد أن عصبة الأنصار لم تشارك في الاشتباكات الحاصلة، ونعمل منذ اللحظة الأولى لحصول الحدث على وقف إطلاق النار وتهدئة الوضع في المخيّم عبر اتصالات نقوم بها مع مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين".
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أضافت: " نشدد على حرصنا على أمن واستقرار المخيم والجوار".
 
 
كما دعت إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وإفساح المجال للاتصالات والحوار، لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه".
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