تراجع جديد للدولار.. إليكم ما بلغه عصر اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 98500 و90000 ليرة لبنانية لكلّ دولار أميركي.





وكان سعر الدولار في السوق الموازية قد سجل صباحاً تسعيرة تراوحت ما بين 89700 و90000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

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