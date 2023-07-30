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لبنان

بعد تجدّد الأحداث العنيفة في عين الحلوة.. بيان من الأونروا هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
30-07-2023 | 11:12
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 أعلنت وكالة الأونروا تعليق خدماتها في مخيم عين الحلوة غداً الأثنين.
 
وقالت في بيان: "في ضوء الأحداث الجارية في مخيم عين الحلوة واستخدام الأسلحة الثقيلة، قررت الأونروا تعليق جميع خدماتها وعملياتها في المخيم يوم غد"، لافتة الى ان "التقارير تشير إلى مقتل ستة أشخاص حتى الآن والوضع ما يزال غير مستقر. اضافة الى ذلك، تعرضت مدرستان تابعتان للأونروا تستوعبان حوالى 2000 طالب لأضرار".
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وشددت الأونروا على "ضرورة الوقف الفوري لهذه الاشتباكات حماية للمدنيين"، داعية جميع الأطراف المعنية إلى "احترام حرمة مباني الأمم المتحدة"، مؤكدة انها "ستواصل مراقبة تطورات الوضع وستقدم تحديثات عن خدماتها وفقا لذلك". (الوكالة الوطنية)
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