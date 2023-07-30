حول أحداث مخيم عين الحلوة.. اجتماع في مكتب حركة أمل في صيدا وهذا ما تم الإتفاق عليه

اجتمعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، بحضور وفد من قيادة حركة "امل" وممثل عن "حزب الله"، وممثل عن الشيخ ماهر حمود.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التالي:
1- وقف فوري لاطلاق النار في مخيم عين الحلوة، والعمل من كافة الاطراف على سحب المسلحين من الطرقات والعمل على ظبط الوضع داخل المخيم.
2- تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية باشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك تسعى للوصول الى الحقيقة حول اغتيال العميد ابو اشرف العرموشي، ورفاقه وتسليم الفاعلين الى الاجهزة والسلطات الامنية المختصة في الدولة اللبنانية.
3-الالتزام بما اقر باجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا الذي انعقد اليوم بتاريخ 30/7/2023 حول حادثة الامس.
وتعهد جميع المجتمعين بالاجماع بتنفيذ ما ورد اعلاه في البيان وتسليم جميع المتورطين الى اي جهة انتموا.