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لبنان

حول أحداث مخيم عين الحلوة.. اجتماع في مكتب حركة أمل في صيدا وهذا ما تم الإتفاق عليه

Lebanon 24
30-07-2023 | 11:17
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اجتمعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، بحضور وفد من قيادة حركة "امل" وممثل عن "حزب الله"، وممثل عن الشيخ ماهر حمود.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التالي:
1- وقف فوري لاطلاق النار في مخيم عين الحلوة، والعمل من كافة الاطراف على سحب المسلحين من الطرقات والعمل على ظبط الوضع داخل المخيم.
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2- تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية باشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك تسعى للوصول الى الحقيقة حول اغتيال العميد ابو اشرف العرموشي، ورفاقه وتسليم الفاعلين الى الاجهزة والسلطات الامنية المختصة في الدولة اللبنانية.
3-الالتزام بما اقر باجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا الذي انعقد اليوم بتاريخ 30/7/2023  حول حادثة الامس.
وتعهد جميع المجتمعين بالاجماع بتنفيذ ما ورد اعلاه في البيان وتسليم جميع المتورطين الى اي جهة انتموا.
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