المقدح: التوجه نحو التهدئة والاتصالات مستمرة لمعالجة الوضع الأمني

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أشار القيادي في حركة "فتح" اللواء منير المقدح الى توجه نحو التهدئة في مخيم عين الحلوة، عقب الاشتباكات المستمرة منذ مساء أمس، مشدداً على ان الاتصالات مستمرة لمعالجة الوضع الأمني داخل المخيم، معلناً عن تشكيل لجان تحقيق لتحديد الجهة المتورطة في اغتيال العرموشي.المقدح نفى في حديث عبر "لبنان24" البيان الذي نسب الى حركة فتح بشأن قرار انهاء عصبة الأنصار، مؤكداً أن العصبة تشارك في القوة الأمنية المشتركة.وقال: "السعي قائم حالياً لتسليم المتورطين في اغتيال العرموشي الى الدولة اللبنانية والاتصالات مع قيادة الجيش مستمرة كما ان التواصل مستمر مع كافة الفعاليات الصيداوية وحريصون على أمن المدينة".