بسبب الأوضاع في عين الحلوة.. مدارس صيدا تعلن توقف الدروس الصيفية غداً

أعلنت مدارس صيدا في بيان، "توقف الدروس يوم غد الاثنين في المدرسة الصيفية، حرصا على سلامة التلامذة والمعلمين والعاملين في المدرسة، نتيجة الأوضاع الأمنية، في مخيم عين الحلوة، وبعد مراجعة رئيس المنطقة التربوية في الجنوب احمد صالح. على أن يعوض هذا اليوم في موعد آخر يحدد لاحقا".

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